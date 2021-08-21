İstanbul'da feci kaza: 5 yaralı var
İstanbul Bayrampaşa’da otomobilin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait peyzaj sulayan araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre O-3 kara yolu Sağmalcılar mevkisi Edirne istikametine giden Emirhan Gül’ün kullandığı 34 DVA 179 plakalı otomobil, sol şeritte refüjdeki peyzaj sulaması yapan İBB'ye ait araca arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin içindeki 3 kişi ile sulama aracında bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.