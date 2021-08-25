  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atama
Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden
Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı
MEBBİS
Yerel İstanbul'da feci kaza
Yerel

İstanbul'da feci kaza

İstanbul Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 05:00:00 -
İstanbul'da feci kaza

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Varnalı Sokak’ta yokuşta ilerleyen 34 AJ 2352 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarparak yan yattı.

Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay