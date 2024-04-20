İstanbul'da farklı suçlardan aranan 215 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 215 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde tüm ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kent genelinde daha öncede belirlenen 750 adrese, 900 ekip ve 1800 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık", "cinayet", "cinsel istismar", "yaralama", "hırsızlık" ve "yağma" gibi suçlardan aranması bulunan 215 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 86'sının kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 129'unun ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.