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Gündem "İstanbul'da facia geliyorum" diyor! Ekrem İmamoğlu halen bir şey yapmıyor
Gündem

"İstanbul'da facia geliyorum" diyor! Ekrem İmamoğlu halen bir şey yapmıyor

İstanbul'da tartışmalı kararlara imza atan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yönetimi tepki çekmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 14:38:00 -
"İstanbul'da facia geliyorum" diyor! Ekrem İmamoğlu halen bir şey yapmıyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde vadettiği birçok şeye göreve geldikten sonra havada kaldı.

CHP’li İstanbul Büyüşehir Belediyesi’nin ’16 milyon için çalışıyoruz’ söylemi her yerde pankart olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu söylem pankart olmaktan öteye gidemiyor.

Son olarak İstanbul’da ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çökerse facia yaşanabilir

‘16 milyon için çalışıyoruz’ pankartının asılı olduğu bir köprünün çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görüldü. Köprünün bir kısmının yıkık olması ve hemen üstünde yazılı CHP propagandasının açıkça yapıldığı pankart sosyal medyada ‘Büyükşehir ironi mi yapıyor?’ şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Olası bir yıkım sonrası büyük bir facianın yaşanabileceği belirtilirken CHP’li belediyenin halen harekete geçmemiş olması büyük tepki görüyor.

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