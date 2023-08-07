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Yerel İstanbul'da Eyyam-ı bahur bitiyor yağmur geliyor
Yerel

İstanbul'da Eyyam-ı bahur bitiyor yağmur geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-07 07:48:00 -
İstanbul'da Eyyam-ı bahur bitiyor yağmur geliyor

Türkiye genelinde Eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini kaybederken sıcaklıklar azalıyor, İstanbul'da ise salı gününden itibaren yağmur bekleniyor.

Türkiye, günlerdir eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında...

Yurt genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların salı gününden itibaren ise hissedilir seviyede düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-11 Ağustos tarihlerine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Sıcaklıkların pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağını İstanbul'da salı gününden itibaren yağmur beklentisi var.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre megakentte perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceği İstanbul'da hafta içinde en yüksek sıcaklığın 32 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.

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Yorumlar

...ve ekremde tatile kaçıyor

Yağmurlar bittikten sonra ekrem belki tekrar istanbula geri gelebilir. Ama aramızda kalsın...
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