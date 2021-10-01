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Gündem İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
Gündem

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler işlerine gitmekte zorlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:11:00 -
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

Şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 58'e çıktığı görüldü.

Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.

Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.

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