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Aktüel

İstanbul’da eşini kurşunlayan koca yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde eşini silahla yaralayan kocanın yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 01:12:36 -
İstanbul’da eşini kurşunlayan koca yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde eşini silahla yaralayan kocanın yakalandığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde Nurtaç Canan’ı yaralayan R.C’nin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde Nurtaç CANAN ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren eşi R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır.


Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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