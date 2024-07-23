İstanbul'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay!

İstanbul Avcılar sahilinde bulunan erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çevredekiler tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığın içinden aldıkları şüpheliyi merkeze götürdü.

Avcılar sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı. Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı.

KALABALIĞIN ELİNDEN ALIP MERKEZE GÖTÜRDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü. Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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