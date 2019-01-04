İstanbul'da Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı'nın cüzdanı çalındı

Yeni yılı kutlamak için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Endonezya Kara Kuvvetleri komutanı Muhammet Rusli, Bakırköy'de bir otelde yemek yediği sırada yankesicilerin hedefi oldu.

Otelin restoranında ailesiyle yemek yiyen Rusli'yi takibe alan 2 şüpheli, bir süre sonra Rusli'nin arka tarafındaki masaya oturdu.

Müşteri gibi davranan şüpheliler, bir süre sonra Rusli'nin sandalyesinde asılı duran ve içinde 8 bin dolar olan çantadaki cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

Yemeğini bitirdikten sonra durumu fark eden Rusli, olayı hemen otel görevlilerine bildirdi.

Daha sonra otel yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, restoranın güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Yürütülen takip sonucu Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs Yeşilköy'de gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ile 13 bin lira para çaldıkları ve benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.