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Gündem İstanbul’da en dolu baraj hangisi?
Gündem

İstanbul’da en dolu baraj hangisi?

Son 3 gündür süren yağışlar ardından en çok merak edilen konular arasında baraj doluluk oranı yer alıyor. Peki 3 gün süren yağışların ardından İstanbul’da en dolu baraj hangisi? Barajın son durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:21:00 -
İstanbul’da en dolu baraj hangisi?

Son günlerde artan yağış sebebiyle baraj doluluk oranı arttı.Peki hangi barajın doluluk oranı en fazla ? İşte en dolu baraj…İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 24,66'e yükseldi. Böylece baraj doluluğu 9 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.

9 Günün zirvesinde

Baraj doluluk oranı İstanbul'da geçen yıl bugün yüzde 52,42 seviyesindeydi.

İstanbul Avrupa yakasında bulunan Istrancalar 94.23 oranı ile en fazla doluluk oranına sahip barajımız.

Yağışlar hafta boyu sürecek

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yağışların bu hafta da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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