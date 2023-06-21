İstanbul'da en çok yıkım orada olacak! Beklenen Marmara depremiyle ilgili şok eden uyarı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra olası Marmara depremi de gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlar sık sık alınması gereken önlemleri sıralıyor ve yöneticilere seslenerek uyarıyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada olası Marmara depremine ilişkin "Kuzey Marmara'da deprem olduğunda, önce yapınızı kuzey-batı, sonra doğu-batı doğrultusunda sarsacak" dedi.

Ercan, olası depremde İstanbul'da en çok yıkımın olacağı yerlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"En çok yıkım Avrupa yakasında, dere içleri ile deniz kıyılarında olacak. Çaresi sizdiniz, yönetimdi. 24 yıldır eviniz yenilenmediyse, kusura bakmayın, o sizin yeğlemeniz."

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