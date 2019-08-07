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İstanbul'da elleri bağlı, direkte asılı bulundu

İstanbul Zeytinburnu sahilinde bu sabah, vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:33
İstanbul'da elleri bağlı, direkte asılı bulundu

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan cesedi gören vatandaş durumu polise bildirdi.

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:33
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