İstanbul’da 31 Ekim Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple elektriklerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak?

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesinti saatleri 31 Ekim Pazartesi

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, AVİZE, BABACAN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FİKRET, FİLİZ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÜRAY, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, İSTEK, ŞANLI, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 31/10/2022 00:00:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 31/10/2022 00:00:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 31/10/2022 00:00:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12. sk bölgelerinde 31/10/2022 09:30:00 - 31/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA sk bölgelerinde 31/10/2022 10:30:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 31/10/2022 11:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, ATOM, AVCILAR, BALLICA, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, DEFİNE, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, KEKLİK, KIBRIS, KUMRU, SAKIZ, ULUGAZİ, ŞAHİN, ŞEN sk bölgelerinde 31/10/2022 11:00:00 - 31/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 31/10/2022 09:05:00 - 31/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİL YALI, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 31/10/2022 12:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712. sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY sk bölgelerinde 31/10/2022 00:00:00 - 31/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2022 14:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ASYA ÇIKMAZI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, KAPLAN GİRAY, KOYUNCU ÇIKMAZI, KOŞU, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, ÖZERDEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 31/10/2022 01:00:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah TESTİ ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 31/10/2022 12:00:00 - 31/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah IŞIKLAR İSTANBUL , ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah YENİÇAĞ sk / TOPÇULAR mah TOPÇULAR KARAKOL sk bölgelerinde 31/10/2022 11:00:00 - 31/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KARTEPE, 1.NİLÜFER, 1.YONCA, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, KARLI, PANAYIR ÇAYIRI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk bölgelerinde 31/10/2022 16:00:00 - 31/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 31/10/2022 16:00:00 - 31/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk / BALABANAĞA mah HARİKZEDELER sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, HİKAYECİ, KADRİBEY, KAZGANİSADİ CAMİİ, KAZGANİSADİ ÇIKMAZI, MOLLA GÜRANİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TANBURİ CEMİLBEY, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YEKTA EFENDİ, YUSUFPAŞA ÇIKMAZI, ÇAĞANAK, İMAM MESUT, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, AĞA ÇEŞMESİ, BEYAZIT KARAKOL, BÖREKÇİ ALİ, BÜYÜK TULUMBA, DERİNKUYU, KALAYCI ŞEVKİ, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MESİHPAŞA, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, M bölgelerinde 31/10/2022 03:00:00 - 31/10/2022 03:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, HALICILAR ÇARŞISI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, YAĞLIKÇILAR, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER sk / HOBYAR mah HOCAHANI sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, BAB-I ALİ, GAZİ SİNANPAŞA, KILIÇÇILAR, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KAPUTÇULAR, KATIRCIOĞLU, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, MERCAN, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI, İMAM ALİ HAN AVLUSU sk bölgelerinde 31/10/2022 04:00:00 - 31/10/2022 04:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce -HASEKİ SULTAN mah sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 31/10/2022 00:05:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1019., 1020., 1023., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1031., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1052., 1054., 1070., 1071., 1072/2., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2002., 2053. sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:30:00 - 31/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 31/10/2022 01:00:00 - 31/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.ER, KÜME, SALİH TAMCI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KÖKNAR, LEYLEK, İĞDE sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇINAR, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, MARTI, MAVİKUŞ, MİRE ÖRDEK, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ, ŞAHİN sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah PAKTEN, TAŞDELEN sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET HAŞİM, BARIŞ, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 31/10/2022 15:00:00 - 31/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330., ASLAN, ERDEM, MERCAN, SAKA sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MEHMETÇİK, 1.MİMAR SİNAN, 1901., 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 2.ŞAHİN, 3.BARIŞ, 329., BURÇ ÇIKMAZI, ERDEM, KEMALPAŞA, SAKA, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 31/10/2022 16:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIRKLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İNCE sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DORUK ÇIKMAZI, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / MERKEZ mah BİRBEN, CEBECİ ÇIKMAZI, METE ÇIKMAZI, VALİDE, ZİGANA, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 31/10/2022 09:30:00 - 31/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, KATAR, KESKİN DERE, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah DÜZENLEME YAPILIYOR, GÜLLER , KINIK, ORTAGEÇİT, SULTANOTU sk bölgelerinde 31/10/2022 12:00:00 - 31/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 31/10/2022 13:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 31/10/2022 00:05:00 - 31/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2002., 2053. sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 31/10/2022 09:00:00 - 31/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 31/10/2022 10:00:00 - 31/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgelerinde 31/10/2022 00:01:00 - 31/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILDIZ sk bölgelerinde 31/10/2022 00:01:00 - 31/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk bölgelerinde 31/10/2022 00:01:00 - 31/10/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 31/10/2022 02:00:00 - 31/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 31/10/2022 19:00:00 - 31/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

31.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYTAŞI, KARADENİZ, 9., 1., 11., 5., 10., 6., 13., YEDİTEPE, 16., 56., 12., FERHATPAŞA YOLU

31.10.2022 13:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERVE HANIM, BALABAN, DURSUNBEY, EMEK, KIRLANGIÇ, KUBİLAYBEY, KUMRU, LEMAN ANA, SEVİLAY, KEMAL PAŞA, CÖMERT, KAVAKLI, ÇELEBİ MEHMET PAŞA, YILDIRIMBEY, AYDINBEY

31.10.2022 10:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞERİF ALİ, SERA, CENGİZ TOPEL, MERDİVEN, KILIÇ REİS, ÇETİN, ÇİMENLİK, MÜCELLA, ÇİMENTEPE

31.10.2022 12:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEVFİK FİKRET, MERDİVEN, MOR GELİNCİK, HÜRREM, MERDİVENKÖY YOLU, SIRAEVLER, DEREBEY, BEĞENDİK, YEKPARE

BEYKOZ 31.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLICA ÇIKMAZI, ÖDEV ÇIKMAZI, MEHMETAĞA

31.10.2022 10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖZTEPE, UĞUR, SEMA, YER ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, BELEN ÇIKMAZI, ERK, ATATÜRK, SARP ÇIKMAZI, SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI, PERÇEMLİ KIZ

ÇEKMEKÖY

31.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NAR, SELİMİYE, HOŞBAĞ

31.10.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYKOZ

31.10.2022 14:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMETBAĞI, AYVALI ÇİFTLİĞİ, FULYA, DEREBOYU, ALIÇ, KAMELYA, BOZKIR, GÜLLÜK, MİMOZA, GÜMÜŞSUYU, FİŞEK, TAFLAN

KADIKÖY

31.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVİSLİ, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, TEVFİKBEY, KAPTAN ARİF

31.10.2022 09:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RECAİZADE, TALATBEY, TALİMHANE, BEYDAĞI

31.10.2022 13:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET ŞENGÜN, YEŞİLKIR

31.10.2022 15:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VELİBEY, HİLMİBEY

31.10.2022 11:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MACİT ERBUDAK, TAŞLIBAYIR, YELDEĞİRMENİ

31.10.2022 16:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN KERİM GÖKAY, DR. ERKİN

KARTAL

31.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAZİ, KATRE, AKŞEMSETTİN

PENDİK

31.10.2022 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜRRİYET, İRADE, KALENDER, KANLICA, YAZICI, YILDIZTEPE, YORULMAZ, ILICA, AKÇAKENT, GÜLHANE, KIYAK, BEKA, AYNA, EMİRGAN, YARDIMELİ, TACİK, TÜRK, MÜDAFA, AYYÜZLÜ, UZUN, ULUBEY

31.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OSMANLI, ŞEFİKA, LALE

31.10.2022 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR, OFLU, GÜLYALI, ENGİN, YARDIM, RENÇBER, ORUÇ, CAMİ

31.10.2022 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZAMBAK, BALLICA YOLU, KOVAN, NURHAK, ZİNCİR, SÜREYYA, HİSSEDAR, RİTİM, GÖÇBEYLİ YOLU

TUZLA

31.10.2022 09:00 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜDA, ERALP, KOZA, ALAGÜL, NURSEDA, YEDİGÖL, HASAT, BOSTAN, TOROS, ZİYANSIZ, ARIKUŞU, İSTASYON, ABİDE, OĞUZHAN

31.10.2022 11:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YANIKÇINAR, FEVZİ ÇAKMAK, İSTASYON, OVA, CİHAN, DRAMA, YÜSRA, GÜLTEN, POSTANE, HASTANE, KAYIN, BODUR

31.10.2022 13:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLTEN, FEVZİ ÇAKMAK, VATAN, AŞİYAN, ULUHAN, ELİF, GÖKDENİZ, GEVHER, DALGAKIRAN, YILDIZLAR, İLBEY

ÜMRANİYE

31.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKIŞIK, AYDINLAR, SAHRAYIKEBİR CAMİ, ÇAYKUR, SEYİT ONBAŞI, ERAT, CANSEV, ALYANS, GÜZİDE, KEBİR, İLKKURŞUN, IHLAMUR, MABET, KİRAZLI, KÜÇÜKSU, LAVANTA, ŞAM, SELMAN, NASİP, KAPTAN, ZARA

ÜSKÜDAR

31.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞYOLU, GÜMÜŞYOLU ÇIKMAZI