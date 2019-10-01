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İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?

İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi? sorusu vatandaşların gündeminde. 2019 yılının çeşitli zaman dilimlerinde gelen elektrik zamları sonrası vatandaşlar tekrar bir zam olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Son olara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)'dan elektrik zammına ilişkin açıklama geldi. Peki, İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi? İşte ayrıntılar...

01 Ekim 2019 Salı 14:53
İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?

İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi? sorusu vatandaşların gündeminde. 2019 yılının çeşitli zaman dilimlerinde gelen elektrik zamları sonrası vatandaşlar tekrar bir zam olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Son olara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)'dan elektrik zammına ilişkin açıklama geldi. Peki, İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Alınan karara göre elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 24.90 zam uygulandı. Toptan elektirk fiyatı iste yüzde 70 oranında artarak 20.5 kuruştan 35 kuruşa çıktı. Elektrik fiyatlarının yıl sonuna kadar bu şekilde kalacağı öngörülüyor.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıldan bugüne elektriğe gelen zamlar

01 EKİM 2018

2018 yılını kapatmadan bu tarihe kadar elektrik fiyatları bir kez daha artırıldı. Meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 9, sanayi için kullanılan elektriğe ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

01 TEMMUZ 2019

Tekrarlanan İstanbul seçimi sonrası elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanmıştı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı toplantı neticesinde, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verilmişti. Doğalgaz için de çift haneli zam yapılacağı tahmin ediliyor.

01 EKİM 2019 EKİM (BUGÜN)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bugün itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi. EPDK'dan yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:53
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