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Ekonomi İstanbul'da ekmeğe zam!
Ekonomi

İstanbul'da ekmeğe zam!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 23:56:00 - 2023-08-10 23:59:41
İstanbul'da ekmeğe zam!

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınların ekmek fiyatı 200 gram ekmek için 5 liraydı.

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