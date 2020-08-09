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Aktüel

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonunda 62 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:05:35 -
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonunda 62 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 62 kişi yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz ile 8 Ağustos arasında ilçede düzenlediği uygulamalarda sahil ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren ve yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kişiyi yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube
müdürlükleri ekiplerince de 8 Ağustos'ta 4 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5'i 18 yaşından küçük olmak üzere Afganistan uyruklu 38 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan 62 kişinin ikamet izni veya pasaportlarının bulunmadığı belirlendi. Bu kişilerden 3'ünün de "Ülkeye Giriş Yasağı" kaydıyla arandığı tespit edildi.

Sınır dışı işlemleri için yaşı küçük 5 şüpheli Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliğine, 57 kişi ise Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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