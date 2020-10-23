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Gündem İstanbul'da düşen uçağın pilotundan acı haber
Gündem

İstanbul'da düşen uçağın pilotundan acı haber

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:12:00 -
İstanbul'da düşen uçağın pilotundan acı haber

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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