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Yerel İstanbul'da dolu yağdı!
Yerel

İstanbul'da dolu yağdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 15:33:00 -
İstanbul'da dolu yağdı!

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Arnavutköy'de öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Arnavutköy'de öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. 


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri için ise kuvvetli kar şeklinde uyarıda bulunmuştu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman kar kendisini gösterirken Arnavutköy'de öğle saatlerinde dolu etkili oldu. Kısa süreli, ancak şiddetli yağan dolu beyaz örtü oluşturdu. Yağışların, salı sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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