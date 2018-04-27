İstanbul'da doktora silahlı saldırı
Özel Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti.27 Nisan 2018 Cuma 20:06
Özel Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti.
İHA'nın haberine göre, yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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