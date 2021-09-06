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Gündem İstanbul'da doğalgaz patlaması
Gündem

İstanbul'da doğalgaz patlaması

İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 02:46:00 -
İstanbul'da doğalgaz patlaması

Esenyurt’ta bir birnada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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