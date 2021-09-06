İstanbul'da doğalgaz patlaması
İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
Esenyurt’ta bir birnada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.
Esenyurt’ta bir birnada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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