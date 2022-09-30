  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Şişli'de düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 09:29:00 -
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket edilen kültür merkezine düzenlediği operasyonda B.V, C.T, C.K, F.K. ve B.H'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23