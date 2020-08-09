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Aktüel

İstanbul'da DGS sınavı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:59:44 -
İstanbul'da DGS sınavı başladı

İSTANBUL (AA) - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başladı.

İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye 389 bin 308 aday katılıyor.

İstanbul'da sınavın yapılacağı binalar, önceden detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven verildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışındakiler okul bahçelerine alınmadı.



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