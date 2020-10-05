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Aktüel İstanbul'da devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı
Aktüel

İstanbul'da devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:27:30 -
İstanbul'da devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş G. 34 LF 1541 plakalı otomobiliyle bir demir parçasının üzerinden geçmesinin ardından emniyet şeridine geçip lastikleri kontrol etmek istedi.

Bu sırada arkasında seyir halindeki Oben Ö.'nün kullandığı 34 GR 1999 plakalı araç, Savaş G.'nin otomobiline çarpıp devrildi.

Devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken Ayşe K. yaralandı.

İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü, yaralı Ayşe K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanesine kaldırıldı.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobilde de hasar oluştu.

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