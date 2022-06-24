İstanbul'da 'devremülk' dolandırıcılığı!

İstanbul Ataşehir'de kendisine ait devremülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı. Pazarlık için buluştuğu şüpheliler bir bahaneyle aldığı Hasan Y.'nin cep telefonundaki mobil bankacılık hesabına girdi. Hesaptaki parayı beğenmeyince hemen 59 bin liralık kredi başvurusu yaptı. Kısa sürede başvuru onaylandı, şüpheliler yatan parayı kendi hesaplarına aktardı. Mağdur Hasan Y. dolandırıldığını anlayarak polise şikayet edince başlatılan soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de bir ofiste meydana gele olay iddialara göre şöyle gelişti; Hasan Y. elinde bulunan bir devremülkü satışa çıkardı. Kadir K. ve Sait K. bu alıcı olarak görüşmek istediler ve Hasan Y.'yi iş yerlerine davet ettiler. Bir süre pazarlık ettikten sonra şüphelilerden bir bahaneyle Hasan Y.'nin cep telefonunu alıp mobil bankacılık hesabına girdi. Hesaptaki parayı az bulan şüpheliler, mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusunda bulundu. Kısa süre içinde 59 bin lira kredi onaylanarak hesaba yattı. Şüpheliler yatan parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra cep telefonu geri verdi.

Hasan Y., kısa süre sonra bankadan gelen SMS ile dolandırıldığını anladı. Mağdur Hasan Y. polise giderek şikayetçi oldu. Polis kısa süre içinde şüpheliler Kadir K. ve Sait K. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı