  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi! Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu açıkladı Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması BM raportörü de isyan etti: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 500 kişiyi öldürdü Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı İtperest HAYTAP’tan alçak afiş! AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı! Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada! Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Yerel İstanbul'da dev operasyon! Tam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

İstanbul'da dev operasyon! Tam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da dev operasyon! Tam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde vergi kaybına ve çevre kirliliğine yol açan akaryakıt kaçakçılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Gündem

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı
Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı

Gündem

Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi

Gündem

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi

Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yerel

Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23