İstanbul'da dev operasyon! Tam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde vergi kaybına ve çevre kirliliğine yol açan akaryakıt kaçakçılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.
Gündem
Aybike Acer'in uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun da oradaydı