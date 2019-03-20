İstanbul'da dev operasyon! İlaç kaçakçıları yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi.

3 ayrı şebekeye mensup 14 şüpheli ismin gözaltına alındığı operasyonlarda, ele geçen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen psikiyatrik, ağrı kesici ve cinsel gücü artırıcı ilaçlar arasında, İran'da atların tedavisinde kullanılıp Türkiye'de kaygı giderici ilaç olarak satılan haplarla, üniversiteli öğrenciler tarafından zihin açıcı ilaç olarak kullanılıp depresyona sokan doping ilaçları ile İl Sağlık ve Tarım Müdürlüğü'nce kullanımı yasak cinsel gücü artırıcı haplar bulunuyor.

7 ilçede eş zamanlı baskınlar yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları alan çalışmalarında merkez Fatih olmak üzere İstanbul'un 7 ayrı ilçesinde yurda girişi yasak olan ilaçlarla, yeşil reçeteye tabi ilaçları el altından yasadışı yollarla piyasaya süren 3 ayrı şebekeyi tespit edip takip ve izlemeye aldı. Yapılan 3 aylık takip ve izlemelerin ardından geçtiğimiz hafta 7 ayrı ilçede bir hafta süreyle peş peşe operasyonlar düzenleyen ekipler, el altından piyasaya sürülen ilaçların tanıtımını yapan ilaç firması çalışanları ile, internetten sipariş toplayıp dağıtım yaptığı belirlenen şebeke üyeleri ve sağlık alanında uzman kişilerin de aralarında bulunduğu 3 ayrı şebekeye mensup 14 şüpheli isim yakalanıp gözaltına alındı.

Şebekelere ait işyerleri ve depolara yapılan baskınlarda, vergilendirilmiş olarak 10 milyon, kaçak olarak 6 milyon lira değerinde 82 bin 604 adet ağrı kesici, 48 bin 500 adet ‘zeka geliştirici’ olarak tanıtılan hap, 322 bin 500 adet kaygı ve endişe giderici olarak lanse edilip zihinsel işleve dönük yeşil reçeteye tabi haplarla İl Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her türlü kullanımı yasak olan cinsel gücü artırıcı 284 bin 962 adet hap ele geçirildi.

Sözde zihin açıcı ilaçlar da var

Eczane ve ilaç mümessillerinde olması gerekirken stokçularda ele geçirilen ilaçların bir kısmının, İran’dan yurda sokulan ve atların tedavisinde kullanılıp Türkiye'de kaygı giderici ilaç olarak el altından satılan uyuşturucu etkili ilaçlar olduğu öğrenilirken, diğer bir kısmının ise ‘Flex99’ diye tabir edilen ve üniversite öğrencileri tarafından sınavlar öncesinde kullanılıp, kullanımı sonrasında depresyona sokan sözde zihin açıcı ilaçlar olduğu öğrenildi.

İmha edilmek üzere el konulan ve emniyetin deposuna taşınan ilaçlar arasında İl Sağlık ve Tarım Müdürlüğü'nce yasaklanan ve kalp ritmini bozup yüksek tansiyon ile kalp hastalıklarına ve krizlere yol açan cinsel içerikli ilaçlarla ağır uyuşturucu karışımlı ağrı kesicilerinin de bulunduğu öğrenilirken, emniyette sorguya alınan 14 şebeke üyesinin bağlantıları ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.