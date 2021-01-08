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Gündem İstanbul’da dev altın operasyonu
Gündem

İstanbul’da dev altın operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:04:00 - 2021-01-08 09:06:54
İstanbul’da dev altın operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.

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