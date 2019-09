İstanbul'da ders zili çaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci ve 200 bine yakın öğretmen ders başı yaptı.

Kağıthane Ziyapaşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri gerçekleştirilen törenin ardından eğitim öğretim yılına başladı. Törende konuşan Okul Müdürü Ordu Aktaş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının çocuklara hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde geçmesini diledi.

Yeni eğitim yılıyla ilgili bilgi veren Aktaş, "Kasım ve nisan ayında ara tatillerimiz olacak. Giriş ve çıkış saatlerimiz değişti. Ders saatleri arasında teneffüsler 15 dakikaya uzadı. Biz de zillerimizi ayarladık. Yeni eğitim ve öğretim yılında çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı. Okulların açıldığı ilk gün yeni okula başlayan öğrenciler ve velilerin heyecanlı olduğu görüldü.

Sınıf öğretmeni Sibel Kaban, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Okula yeni başlayan öğrenciler için zor bir gün geçmedi. Geçtiğimiz hafta iki gün uyum süreci vardı. Orada çocuklarla tanıştık tanışma oyunları oynadık ve şarkılar söyledik. Güzel geçti ve zaten öğrencilerimizle tanışıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım yeniden okula başlıyor gibiyim. Mini mini birlerimizle güzel bir yılımız olacak inşallah. Okuma yazma öğreneceğiz. Bu eğitim ve öğretim yılımız ailelerin desteği okul öğretmen ve veli iş birliğiyle olacak."

Öğretmen İbrahim Korkmaz da, "Her şeyden önce kazasız ve belasız eğitim ve öğretim yılı geçirmeyi diliyorum. Ailelere söyleyeceğim naçizane fikrim, sabırlı olmaları ve çocukların her zaman yanlarında olmaları. Asla çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamaları. Her çocuk kendi içinde bir bütün, hepsinin ayrı güzellikleri ve güçleri var. Sabır sabır... Şifresi bu. Üzgün olan, ailelerinden ayrılmayan çocuklar var. Heyecanlılar ilk defa okula başlayacaklar, ilk defa öğretmenleri var. Heyecanları normal. Okula kısa sürede alışacaklarını umuyorum." diye konuştu.

Birinci sınıfa başlayan öğrenciler de mutlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerden, Mustafa Kıvrak, "Birinci sınıfa başladım. Kendimi iyi hissediyorum. Mutluyum." dedi. Zeynep Dila Bulut, "Güzel duygular hissediyorum. Okula başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ayşe Miray Ekşi ise, "Okula başladığım için mutluyum. Biraz zor uyandım ama mutluyum." dedi. Suriyeli öğrencilerden Yusuf Harfan ise "Mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

İlk dersi tamamlayan öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye çıktı.