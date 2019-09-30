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İstanbul’da depremde zarar gören okullarda okuyan öğrenciler hangi okulda okuyacak?

Okulum depremde zarar gördü hangi okulda okuyacağım? İstanbul’da 1 Ekim Salı yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmakta. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hasarlı ve az hasarlı 29 okulda bugün eğitim ve öğretim yapılmadı. İstanbul Valiliği depremde zarar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda okuyacaklarını duyurmuştu. Peki İstanbul’da depremde hasar gören okullarda okuyan öğrenciler hangi okulda okuyacak? Depremde hasar gören okullarda okuyanlar hangi okulda okuyacak? Okulum zarar gördü hangi okula gideceğim, çoğum hangi okula gidecek, İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
İstanbul’da depremde zarar gören okullarda okuyan öğrenciler hangi okulda okuyacak?

Okulum depremde zarar gördü hangi okulda okuyacağım? İstanbul’da 1 Ekim Salı yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmakta. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hasarlı ve az hasarlı 29 okulda bugün eğitim ve öğretim yapılmadı. İstanbul Valiliği depremde zarar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullarda okuyacaklarını duyurmuştu. Peki İstanbul’da depremde hasar gören okullarda okuyan öğrenciler hangi okulda okuyacak? Depremde hasar gören okullarda okuyanlar hangi okulda okuyacak? Okulum zarar gördü hangi okula gideceğim, çoğum hangi okula gidecek, İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. AFAD Merkezinde 3 bin 133 hasarlı yapı ihbarı alınırken, bu hasarlı yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelendi. Bunun neticesinde eğitim, sağlık ve sivil yapılarla ilgili bir dizi karar alındı. İlk etapta 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunuldu. Bu okul ve eğitim kurumlarında "Ön Hasar Tespit" çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Depremde hasar gören okullarda okuyanlar hangi okulda okuyacak?

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu okullarda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli planlamalar yapıldı. Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar kamuoyuna duyurulacak.”

Depremde ağır hasar alan okullar hangileri?

1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

Depremde az hasar alan okullar hangileri?

1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
  1. Okulum depremde zarar gördü hangi okulda okuyacağım?
  2. İstanbul’da 1 Ekim Salı yarın okullar tatil mi?
  3. Depremde hasar gören okullarda okuyanlar hangi okulda okuyacak?
  4. Okulum zarar gördü hangi okula gideceğim
  5. çoğum hangi okula gidecek
  6. İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

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