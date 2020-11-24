İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremler

Deprem nerede oldu? Deprem gerçeği son dönemde sık sık kendini hatırlatıyor. 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan ve 115 vatandaşımızı yitirdiğimiz depremin ardından bölgede sık sık artçılar yaşanıyor. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki depremin artçılarının bir yıl devam edebileceğini belirtiyor. Peki, İstanbul’da deprem mi oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremle

Son günlerde Isparta’da küçük ölçekli depremler meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü 3’ü geçmedi. Milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede ne zaman deprem olduğunu merak ediyor. Uzmanlar ise Kuzey Anadolu Fayı üzerinde hareketlenmeler olduğunu ve olası bir depreme karşı uyarılarda bulunuyor. İşte, güncel deprem listesi: