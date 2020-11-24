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Gündem İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremler
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İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremler

Deprem mi oldu İstanbul | Yeni günle birlikte milyonlarca kişi nerede ne zaman kaç şiddetinde depremler yaşandığını araştırıyor. Peki, İstanbul’da deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu? | Isparta son depremle | Son depremler sorgula

Yeniakit Publisher
2020-11-24 08:47:00 -
İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremler

Deprem nerede oldu? Deprem gerçeği son dönemde sık sık kendini hatırlatıyor. 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan ve 115 vatandaşımızı yitirdiğimiz depremin ardından bölgede sık sık artçılar yaşanıyor. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki depremin artçılarının bir yıl devam edebileceğini belirtiyor. Peki, İstanbul’da deprem mi oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? | Son depremle

Son günlerde Isparta’da küçük ölçekli depremler meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü 3’ü geçmedi. Milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede ne zaman deprem olduğunu merak ediyor. Uzmanlar ise Kuzey Anadolu Fayı üzerinde hareketlenmeler olduğunu ve olası bir depreme karşı uyarılarda bulunuyor. İşte, güncel deprem listesi:

 

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