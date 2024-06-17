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Gündem İstanbul'da denize giren 2 çocuktan acı haber
Gündem

İstanbul'da denize giren 2 çocuktan acı haber

Yeniakit Publisher
2024-06-17 20:52:00 -
İstanbul'da denize giren 2 çocuktan acı haber

Şile'de denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre ve 17 yaşındaki Yusuf Jamalov boğularak hayatını kaybetti. Boğularak can veren Jamalov'un babası Aras Jamalov, güvenlik tedbirlerinin eksik olduğunu belirterek "Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı" şeklinde konuştu. Öte yandan hayatını kaybeden Kerem İmre'nin 12 yaşındaki kardeşinin boğulmaktan son anda kurtarıldığı ve tedavi altında oluğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Şile Sofular Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak hayatını kaybetti. 15 Haziran'da aynı plajda denize giren ve kaybolan Yusuf Jamalov'un cansız bedenine de dün sabah saatlerinde ulaşıldı.

1 GÜN ÖNCE UYARI YAPILMIŞ

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı'nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.


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ACILI BABA KONUŞTU: MADEM TEHLİKELİ TEL ÖRGÜ ÇEKİLSİN

17 yaşındaki Yusuf Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Güvenlik yok, çekilen bir güvenlik şeridi tedbiri yok orada. Günde 3 kişi, 4 kişi vefat ediyor olay bu. Ben gencecik 17 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Millet korkudan o denize giremiyor. Madem tehlikeli, oraya bir tel örgü çekilsin." dedi ve şu şekilde konuştu:

"EĞER 1 SAAT ÖNCE MÜDAHALE EDİLSEYDİ..."

"Cankurtaran simitleri olsun. Oranın güvenliği saat 09.00'da 10.00'da iş başı yapıyor, cankurtaran güvenliği. Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım, gücüm yetmedi. Gözümü açtığımda ambulanstaydım ben. Ağzımdan su dökülüyordu. Benim diyeceğim bu, başka bir şey değil. Şile'de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar. Salıyorlar oraya, piknik alanı. Fişleri falan arabanın içinde duruyor. Ücret karşılığında fişi var, girişi belli çıkışı belli."

"GÜNDE 3-4 KİŞİ VEFAT EDİYOR"

Jamalov, küçük çocukların hala bölgede yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Oraya bir tel örgü çekilmesi lazım ki halk plajı değil orası. Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Zaten oraya gideceğim jandarmaya da aynı şekilde ifade verip şikâyette bulunacağım. Bir tek kule var, kulede adam yok. 8-9 yaşında çocuklar yüzmeye devam ediyor. Tehlike yüksek. Ben ailemi kaybettim. Eşim gitti, eşimi kurtarmak için oğlum gitti. Oğlumun da peşinden ben gittim. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı" ifadelerini kullandı.

Jamalov'un cenazesi yarın Rami Tantavizade Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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