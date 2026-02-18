İstanbul'da deniz ulaşımı durdu: Vapur seferleri iptal!
İstanbul'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Kadıköy-Haliç Hattı
Beşiktaş-Haliç Hattı