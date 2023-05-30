  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı!
Yerel

İstanbul'da deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 17:58:00 -
İstanbul'da deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı!

İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci yaralandı.

Beşyol'da bulunan özel bir okulun laboratuvarında ders sırasında deney tüpü patladı.

Patlama nedeniyle hafif yaralanan 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu.

Okul yetkililerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulansla hastaneye götürdü. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23