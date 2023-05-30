İstanbul'da deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı!
İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamada 5 öğrenci yaralandı.
Beşyol'da bulunan özel bir okulun laboratuvarında ders sırasında deney tüpü patladı.
Patlama nedeniyle hafif yaralanan 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu.
Okul yetkililerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulansla hastaneye götürdü. (İLKHA)
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