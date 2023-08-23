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Yerel İstanbul'da dehşet: Ünlü cerrah silahlı saldırıda öldü!
Yerel

İstanbul'da dehşet: Ünlü cerrah silahlı saldırıda öldü!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 13:42:00 -
İstanbul'da dehşet: Ünlü cerrah silahlı saldırıda öldü!

Genel Cerrah İbrahim Karahan, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde cinayet olayı yaşandı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında bölgede bulunan bir otelden silah sesleri yükseldi.

Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tansiyon yükselince silahlar konuştu; Kıtay Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.
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Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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