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İstanbul'da dehşet! Kaçan şoför tırın dorsesini kaldırıp onlarca göçmeni yola savurdu

Sabaha karşı saat 04.00 sularında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşanan olayda, dorsesinde sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan şöfor, tırın dorsesini açarak onlarca göçmeni yola savurdu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:14
İstanbul'da dehşet! Kaçan şoför tırın dorsesini kaldırıp onlarca göçmeni yola savurdu

Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy’de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen 100’ün üzerinde Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin içinde bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Göçmenler neye uğradığını şaşırırken, kazanın etkisini atlatan tır sürücüsü ise kaçmak için aracın plakalarını söktü.

Göçmenler sağa sola savruldu

Kazanın etkisini atlatan sürücü, tırın plakalarını söktükten sonra dorsesini kaldırıp, göçmenleri sağa sola savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tırın dorsesinden düşen göçmenler ise yol kenarındaki petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri göçmenlerin bulunduğu petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.

34 göçmen tedavi altına alındı

Olay yerinde çalışma yapan sağlık ekipleri 34 göçmene müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 34 göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olmayan göçmenler ise otobüslere bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan göçmenlerin tır şoförüne kişi başı yaklaşık 2 bin dolar verdikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

"Suratları parçalanan var"

Olayı anlatan petrol çalışanı Nurullah Gülten, "İlk başta baktık 10-15 kişi geldi buradan. Birisinin suratı parçalanmıştı. Ne olduğunu sorduk tır devrildi dediler. Ardından biz polisi aradık ambulansı aradık. Damper devrilmiş suratları paramparça olanlar vardı" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:14
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  6. Bangladeş
  7. Pakistan
  8. Sri Lanka
  9. polis ekipleri
  10. sağlık ekipleri

YORUM YAZ

  • AbdrhmanAbdrhman1 sa önce
    O kaçan şoförü ,,,,,, lazım
  • Menfatül MüsliminlereMenfatül Müsliminlere1 sa önce
    Ümmet perişan. Acaba VW açacak olacağı fabrikasında mülteci çalıştırmı? VW mültecilere çalışma imkanı sağlarsa, ümmet ne der, isterlermi?

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