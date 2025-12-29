İstanbul'da DEAŞ'a operasyonu

  • İSTANBUL
İstanbul'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi terör örgütü DEAŞ'ın olası eylem planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

 

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir zanlı belirlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresteki aramalarda, tabanca, şarjör, 25 fişek, tabanca kılıfı, 13 bıçak ve çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan komando beresi, akımölçer, 5 cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan 33 örgütsel içerikli kitap ele geçirilmişti.

