İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe! 43 gözaltı
Emniyet güçleri tarafından İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:16
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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