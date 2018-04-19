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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:54
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve örgütün para transferini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:54
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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