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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltında

İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 18 şüpheli, 4 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:28
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen 20 örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sultanbeyli, Pendik, Sancaktepe ve Maltepe’de 25 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. 

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, firari 2 DEAŞ’lının yakalanması için operasyonların devam edeceği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:28
  1. İstanbul

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