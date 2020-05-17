  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Kayısının inanılmaz faydaları...

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Solunum sıkıntılarına birebir! Kavunun inanılmaz faydaları...
için kalan
Aktüel

İstanbul’da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul’da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yolların boş kaldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:24:25 -
İstanbul’da D-100 Karayolu ile 15 Temmuz Köprüsü boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul’da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yolların boş kaldığı görüldü.


Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul’da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6’lara kadar düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı