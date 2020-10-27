İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası için Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nin kapılarını yarışmacılara açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını özel bir etkinlikle kutluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerin kısıtlı şartlarda devam ettiği bu dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç Turnuvası da 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Bağcılar Belediyesi de turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Belediye, hem çalışmaları hem de uzaktan erişimle müsabakalara katılabilmeleri için Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nin kapılarını satranç severlere açtı.

Turnuvaya sayılı günler kala kulüp merkezi olarak belirlenen Hasan Nail Canat Bilgi Evi, satranç sevdalısı çocuklarla doldu. Bilgisayar sınıfında zaman geçiren sporcular, turnuvada başarılı olabilmek için şimdiden birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girdi.

- Hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacak



Satrança gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvasına tüm gençleri davet etti. Çağırıcı, turnuvanın hem zihinsel hem ruhsal gelişim sağlayacağını kaydetti.

www.istanbul.tsf.org.tr adresi üzerinden başvuruların yapıldığı turnuvada online oyunlar www.chess.com adresinde gerçekleşecek. "Açık" ile "12 Yaş ve Altı" adıyla iki kategoride İsviçre Sistemi'ne göre yapılacak turnuvada ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa ve madalya verilecek.



