İstanbul’da cumartesi günü ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İETT’nin ulaşımı konusunda son dakika karar aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla İETT, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü toplu ulaşım araçlarına tüm gün yüzde 50 indirim uygulayacak.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül 2018 Cumartesi günü toplu ulaşım araçlarına tüm gün yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı. Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde da Belediye Hizmet Binası önünde başlayarak Ekşisu mesire alanına gidilip gelinerek neticelendirilen güzergahlı bir bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir "2018 Avrupa Hareketlilik Haftası - Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kapsamında aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için geniş yaya alanları oluşturulması, uygulama günü için yeterli alternatif toplu ulaşım kapasitelerinin sağlanması, yeterli bisiklet yollarının oluşturulması ya da yolların toplu ulaşım için ve bisiklet yolu olarak hizmet vermesi gayesi ile trafiğin yolun iki bölümü arasında, bir bölüm motorlu taşıtlar diğer bölüm yaya ve bisikletliler için düzenlenmesi ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasının yanısıra park probleminin ve motorlu araçlardan kaynaklanan trafiğin, gürültünün ve trafik stresinin azaltılması, ulaşım tipleri arasında doğru entegrasyonun sağlanması gibi temel unsurların İl geneline yayılması açısından konunun her sene olduğu gibi bu sene de kamuoyuna anımsatılmasına yönelik aktivitede bulunduk." dedi.

İBB YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAYACAK

Alınan karara göre, İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak. Vatandaşlar, yaklaşık 24 saat boyunca; İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım sistemleri; İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. Aynı karar çerçevesinde, vatandaşlar, sahip oldukları istanbulkart’ı okutmak suretiyle İSPARK tarafından işletilmekte olan "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri’nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.