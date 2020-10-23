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İSLAM İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?
İSLAM

İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı kaçta oluyor? Cuma namazı ne zaman? Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Soruları Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma günü, cuma namazı için müminler camilere akın ediyor. Cuma namazı saati sorgulanırken, Cuma namaz cemaatle kılınan farz bir namazdır. Cuma namazına ilişkin özel bir ayet de vardır. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul’da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:52:00 - 2020-10-23 07:53:28
İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar İstanbul namaz vakitlerini takip ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) belirlenerek duyuruluyor. İstanbul Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet İstanbul Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik. Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta?  Ezan saat kaçta okunacak? sorularına cevap arıyor. Peki, İstanbul’da (23 Ekim) cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

İstanbul’da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul’da cuma namazı (23 Ekim) 12:53’te kılınacak.

Cuma namazı güncel saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yine milyonlarca mümin cuma saati mescit ve camileri dolduracak. Haftada bir cuma namazının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır. 

İslâm dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesinin teşvik edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır. Bu bakımdan cemaatle namaz esprisi, oluşturulmak istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi ve hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcısı ve devam ettiricisi olmaktadır.

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