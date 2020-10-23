İstanbul’da yaşayan vatandaşlar İstanbul namaz vakitlerini takip ediyor. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) belirlenerek duyuruluyor. İstanbul Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet İstanbul Cuma namazı vakitlerini sizler için derledik. Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak? sorularına cevap arıyor. Peki, İstanbul’da (23 Ekim) cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

İstanbul’da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul’da cuma namazı (23 Ekim) 12:53’te kılınacak.

Cuma namazı güncel saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yine milyonlarca mümin cuma saati mescit ve camileri dolduracak. Haftada bir cuma namazının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır.

İslâm dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesinin teşvik edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınmasının gerekli görülmesi, müminlerin görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir anlam taşımaktadır. Bu bakımdan cemaatle namaz esprisi, oluşturulmak istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi ve hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcısı ve devam ettiricisi olmaktadır.