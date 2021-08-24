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Gündem İstanbul'da çöken binanın enkazı havadan görüntülendi
Gündem

İstanbul'da çöken binanın enkazı havadan görüntülendi

İstanbul Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesindeki çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:44:00 - 2021-08-24 17:48:20

İstanbul Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın enkazı havadan görüntülendi.

Başakşehir’de bulunan İkitelli Masko Sanayi sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi. Çöken mağazanın bitişiğinde bulunan inşaat kazısının neden olduğu iddia edildi.

 

Enkaz havadan görüntülendi

Dükkanda bulunan çalışanlar çatırdama seslerini duyunca kendini dışarı attı. Çöken dükkanın enkazı havadan görüntülendi.

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