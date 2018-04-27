İstanbul'da çocukların sokak hakimiyeti kanlı bitti!

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Batuhan Gültekin arkadaşlarıyla bir marketin önünde sohbet ediyordu. Bu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Batuhan Gültekin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan 16 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının bilgisine başvururken, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.Yapılan takipler sonucu, A.A (16) Eyüpsultan'da, S.K. (17) isimli şüpheli çocuk ise Fatih'te gözaltına aldı. A.A. isimli şüpheliye yönelik yapılan üst aramasında cinayette kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahı kullandığı iddia edilen A.A. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin sokak hakimiyeti nedeniyle çıktığını tespit ettiği cinayetle ile ilgili diğer saldırgan D.A.’yı yakalamak için çalışmaları sürerken, çocuk yaşta olan şüphelilerin silahı nasıl temin ettiği ise araştırılıyor.