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Aktüel İstanbul'da cinayet! Gecekonduda 3 ceset bulundu
Aktüel

İstanbul'da cinayet! Gecekonduda 3 ceset bulundu

Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 21:06:00 -
İstanbul'da cinayet! Gecekonduda 3 ceset bulundu

Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 3 ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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