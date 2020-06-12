  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da çıkan kavgada bir kişinin boğazından yaralanması

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:14:12 -
İstanbul'da çıkan kavgada bir kişinin boğazından yaralanması

İSTANBUL (AA) - Şişli’de çıkan kavgada bir kişiyi kırık şişe ile boğazından yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

Maçka Parkı’nda tartıştığı doktor Süleyman D’yi (1991) kırık bira şişesi ile boğazından yaraladığı iddia edilen zanlı Emrah D. (1988), olay yerinden kaçmıştı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kesici aletle yaralama olayı ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüpheli Emrah D, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı