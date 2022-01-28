İstanbul'da CHP'li belediyeden uluslararası fuara zabıta baskını! Yabancı ziyaretçileri tedirgin ettiler

Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) açılan, alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu sayılan İstanbul Mobilya Fuarı büyük skandala sahne oldu.

İstanbul Bakırköy Belediyesi’ne bağlı ilçe zabıtaları, fuara gelerek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istedi, yetkililer ise bu baskına tepki gösterdi.

Tabelaları ölçüp vergiyi hesaplamak için gelmişler

Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple alana geldiği söylenen zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp ortaya çıkan vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek istedikleri, ancak bunun usulen doğru olmadığını belirten federasyon temsilcilerince girişimin önüne geçildiği belirtildi.

Yabancı ziyaretçiler tedirgin oldu

Üniformalı zabıta ekiplerini gören bazı yabancı ziyaretçilerin tedirgin olduğu, hatta ‘bomba ihbarı mı var’ endişesine kapıldığı öğrenildi.

Zabıta ekipleri federasyon yetkililerinin girişimleriyle fuar alanından teftiş yapmadan ayrılırken, uygulama tepki topladı.

İDTM yetkililerinden tepki

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) yetkilileri de CHP'li Bakırköy Belediyesi’nin bu uygulamasına bir anlam veremediklerini, baskın yapılıyor görünümü ile gerçekleştirilen denetimin teamüllere uygun olmadığını kaydetti.

Yetkililer, bugüne kadar yapılmayan uygulamanın bugün devreye giriyor olmasının fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide ettiğini söylerken, yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri için kötü bir manzara oluşturduğunu da vurguladılar.

Bu arada Bakırköy Belediyesi’nin İDTM ile ilan ve reklam vergilerine ilişkin bir protokol yapmak istediği, İDTM yetkililerinin ise konunun yasal temeli olup olmadığı yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.