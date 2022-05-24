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Gündem İstanbul'da canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist enselendi!
Gündem

İstanbul'da canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist enselendi!

İstanbul'da canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 14:23:00 -
İstanbul'da canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist enselendi!

İçişleri Bakanlığı: İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

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