İstanbul'da canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist enselendi!
İstanbul'da canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.