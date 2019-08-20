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İstanbul'da "ByLock" operasyonu!

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"un gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:16
İstanbul'da "ByLock" operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"un gerçek kullanıcısı oldukları belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 4'ü İstanbul'da, 1'i il dışında olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:16
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. ByLock
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu
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